Grand Hotel La Sonrisa, i prezzi per un matrimonio: ecco quanto costa sposarsi nella celebre location campana del Boss delle Cerimonie.

Chiunque abbia visto almeno una volta nella vita il programma televisivo Il Boss delle Cerimonie si sarà chiesto quali saranno i prezzi per un matrimonio nel Castello di Don Antonio. I prezzi ovviamente non sono bassissimi, ma nemmeno del tutto fuori dal mondo. Se stai pensando di darti al lusso sfrenato, allora ecco tutto quello che devi sapere sui prezzi del Grand Hotel La Sonrisa.

Grand Hotel La Sonrisa: prezzi matrimonio

Splendida magione di stampo barocco, immersa in una valle della Campania, tra il Parco nazionale del Vesuvio e il Parco regionale dei Monti Lattari, che le dona un aspetto quasi fuori dal tempo, La Sonrisa si trova nel comune di Sant’Antonio Abate. SI tratta di un’hotel situato all’interno di una vera dimora settecentesca, con sale sontuose degne di un’altra epoca.

La sua Sala Reale, la più moderna, ma anche la principale, è l’ideale per accogliere cerimonie da 300 persone. La Luigi XV, invece, si contraddistingue per i mobili raffinati e non sfigura di certo. A questi due spazi interni si aggiunge la Sala Piscina, grande e luminosa, oltre che particolarmente scenografica.

Ovviamente in una location del genere il matrimonio non può certo essere a buon mercato. Tuttavia, i prezzi sono variabili e dipendono anche dal numero degli invitati e dal costo del menù, che può essere personalizzato con gli sposi. Si parte dagli 80 euro a invitato e si può arrivare fino a 200 euro. Per quanto invitati? Il minimo è 50, ma si può arrivare anche a 600 persone!

Castello Don Antonio: prezzi e servizi

Come specificato tra le faq del sito, non esistono menù fissi. Le pietanze sono scelte dagli sposi in base alle loro esigenze. Non è possibile affittare le sale senza il servizio catering, ma in compenso si offre una vasta scelta di piatti della cucina tradizionale, regionale e mediterranea, anche per celiaci, vegani, vegetariani, ipertesi e diabetici. Nel menù è possibile inserire anche la torta nuziale, senza alcun sovrapprezzo. Incluso nel prezzo anche l’open bar.

A rendere apprezzabile la scelta della struttura è anche la possibilità di poter usufruire di tantissimi servizi. La direzione affiancherà ad esempio gli sposi nell’organizzazione dell’evento, fornendo anche intrattenimento e animazione. Per chi ne avesse bisogno è poi disponibile un servizio di eliporto e tutti gli sposi possono fare richiesta per un tour in elicottero. Un sogno che renderà ancora più indimenticabile il giorno delle proprie nozze! Insomma, se vuoi farti un’idea di quanto potrebbe venirti a costare un matrimonio in una location così sfarzosa puoi richiedere un preventivo attraverso il loro sito ufficiale.

