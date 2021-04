Il social trading è un tipo di operazione che, se attuata nel modo corretto, può comportare anche interessanti entrate. Ecco cosa significa.

Il social trading è un modo piuttosto recente di effettuare investimenti, in grado di consentire agli utenti interessati di poter accedere a informazioni attraverso le reti sociali. L’espressione è sempre più comunemente adoperata e riflette una particolare tecnica di cui si avvalgono sia i professionisti attivi nel ramo finanziario sia chi ha poca (o nessuna) dimestichezza con questo mondo. Andiamo, dunque, a vedere quale significato bisogna attribuirvi, perché ha avuto così ampia diffusione negli ultimi anni e come ricorrervi.

Origini: dal mondo anglosassone.

dal mondo anglosassone. Dove viene usato: per indicare una tipologia di investimento.

per indicare una tipologia di investimento. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: nel gergo economico globale.

Il significato di social trading

Il social trading va ben oltre il semplice “copiare i trader”. Difatti, fornisce agli operatori attivi nel campo l’opportunità di interagire con figure simili alla loro, confrontarsi sulle condizioni di mercato attuali, parlare dei risultati conseguiti e altro ancora, in tempo reale.

Videochiamata di lavoro

In concreto, è una specie di rete in cui i migliori mettono a disposizione di chiunque le loro decisioni. In via completamente automatica è possibile diventare un follower di un bravo trader e ricevere tutti i suoi segnali in modo da ripetere i medesimi passi: senza bisogno di intervento umano, la piattaforma eseguirà le stesse operazioni.

L’unico compito lasciato all’utente è di selezionare chi copiare, sebbene sia preferibile attuare un monitoraggio costante. Il maggiore vantaggio consta nella possibilità di guadagnare sui mercati anche con un minimo sforzo. Questa è in buona sostanza una funzione implementata dall’app Robinhood, che, sotto forma delle azioni più interessanti (presentate in una lista), ragguaglia gli utenti sui titoli da acquistare.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Il social trading è salito alle cronache quando l’influenza delle piattaforme di interazione e degli influencer nel settore finanziario è diventata evidente”.

“Lo strumento di social trading è un punto di incontro tra i trader di ogni parte del mondo”.