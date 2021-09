Una giovane professoressa si presenta vestita da sposa per firmare il contratto di assegnazione annuale della cattedra di matematica.

Un vecchio adagio diceva che ci sono due tipi di giornate: quelle vuote e lente, dove il tempo scorre impacciato come un lombrico nel miele, e quelle dove invece gli appuntamenti si accalcano l’un altro in un vortice frenetico e frastornante.

È quello che deve aver pensato la giovane professoressa che, contattata dall’IISS Majorana Martina Franca per la firma del contratto da docente, ha dovuto fare i conti con un altro impegno altrettanto importante: il suo matrimonio.

Molti docenti, infatti, hanno ricevuto la pec di convocazione alle 22 del giorno prima per il giorno dopo e alcuni anche la mattina stessa.

Non sorprende quindi che questa professoressa abbia dovuto fare di necessità virtù e presentarsi al momento della firma in vestito da sposa. La foto della firma era presente sul profilo Facebook dell’istituto, ma poi è stata rimossa.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, e sicuramente la sposa avrà un motivo in più per ricordare con tenerezza e felicità un giorno come questo.