Quando inizia La preside? La data e le anticipazioni sulla fiction di Rai 1

Ecco tutto quello che c’è da sapere su La preside, la fiction di Rai 1 basata su una storia vera con protagonista Luisa Ranieri.

Tra le novità della Rai per quel che riguarda il mondo della fiction in questo 2025 c’è La preside, una serie TV ispirata a una storia vera, quella di Eugenia Canfora, ovvero la dirigente scolastico dell‘istituto Morando di Caivano: una scuola difficile, in una zona difficile che per molto tempo è stata colpita dal fonino della dispersione scolastico, con gli studenti che abbandonavano troppo presto gli studi. Eugenia Canfora negli anni da preside della scuola ha sempre lottato per cercare di avvicinare i ragazzi e le ragazze del luogo allo studio riuscendo a raccogliere i frutti del suo lavoro. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

Quando inizia La preside?

La dara esatta in cui La preside andrà in onda su Rai 1 non è ancora stata resa nota. Le riprese dei vari episodi sono iniziate a maggio del 2025 e quel che è certo è che la fiction arriverà sul piccolo schermo tra la primavera e l’estate del 2025.

La preside: il cast della serie TV

A vestire i panni della protagonista principale di la preside, ovvero la dirigente scolastica Eugenia Canfora, è Luisa Ranieri. Nel cast della serie TV troviamo poi anche un altro attore molto noto, nonché marito proprio di Luisa Ranieri: Luca Zingaretti.

La sceneggiatura della serie TV La preside è stata scritta da Cristiana Farina, che è anche una delle ideatrici di una delle serie italiane di maggiore successo degli ultimi anni: Mare fuori. Per quel che riguarda la regia, questa è stata affidata a Luca Miniero.

La preside: le location della serie TV

Le puntate di La preside sono state girate principalmente a Caivano ma non solo: le location ella serie Tv le possiamo trovare anche a Napoli e a Roma, dove sono ultimante le riprese.