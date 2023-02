La prima stagione è stata un successo tra gli utenti di Netflix, in tanti si stanno ora domandando se La legge di Lidia Poet 2 si farà.

Le serie TV italiane su Netflix hanno spesso un buon successo tra gli abbonati alla piattaforma streaming e tra quelle che stanno piacendo di più c’è La legge di Lidia Poet. La serie TV è ambientata nella Torino di fine 1800 e racconta la vera storia della prima avvocatessa d’Italia. I sei episodi della prima stagione sono disponibili sulla piattaforma streaming a partire dal 15 febbraio 2023 e chi li ha già visti tutti si sta ora chiedendo: La legge di Lidia Poet 2 si farà oppure no? Vediamo ora tutto quello che sappiamo a riguardo.

La legge di Lidia Poet 2 si farà?

Purtroppo non possiamo ancora dare la bella notizia che i fan di questa serie TV si aspettano: non è infatti ancora noto se La legge di Lidia Poet 2 si farà oppure no. La storia della prima donna a essersi iscritto all’Ordine degli Avvocati in Italia non è però ancora stata del tutto raccontata e, chi ha visto la prima stagione lo sa, il finale aperto lascia concrete possibilità riguardo al fatto che la serie TV possa continuare.

La legge di Lidia Poet

Si attendono però delle comunicazione da parte di Netflix ma, considerato anche il successo certificato dai numeri che la prima stagione sta avendo, c’è da essere fiduciosi riguardo al fatto che alla fine La legge di Lidia Poet 2 si farà e che torneremo quindi a vedere questo personaggio che è ormai entrato nel cuore di tutti coloro che hanno visto la prima stagione.

La legge di Lidia Poet: il cast

A vestire i panni di Lidia Poet è Matilda De Angelis. Nel cast di La legge di Lidia Poet troviamo poi anche Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro,Sinead Thornhill e Dario Aina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG