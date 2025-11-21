“La Fretta” di Tredici Pietro: significato e testo della canzone

Tredici Pietro lancia “La Fretta”, un brano che esplora ansia e fragilità: il significato e il testo della canzone.

Dopo il successo di “Che gusto c’è” con Fabri Fibra, Tredici Pietro pubblica “La Fretta“, la canzone rilasciato il 21 novembre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy. Un brano che arriva dopo un’intensa estate 2025 in tour e che segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del rapper bolognese. Ecco, a seguire, il significato e il testo.

“La Fretta” di Tredici Pietro: il significato della canzone

“La Fretta” è una riflessione profonda sull’ansia, la fragilità e il bisogno di accettare i propri momenti di difficoltà senza colpevolizzarsi. Il brano invita a rallentare, ad accogliere il dolore e a non avere paura di mostrarsi vulnerabili.

“Affondare è normale, è umano”, canta Tredici Pietro, normalizzando la sofferenza come parte integrante dell’esperienza umana. Attraverso versi come “Noi non siamo nati per nasconderci e poi essere gelosi“, l’artista sottolinea l’importanza di affrontare il proprio “abisso” interiore, senza fuggire da esso.

Prodotto da Sedd, Fudasca e i Galeffi Bros e scritto insieme alla sua band, il singolo crea uno “spazio sicuro“, come viene definito nel comunicato ufficiale, dove le emozioni vengono accolte senza giudizio.

Il singolo rappresenta un momento di apertura e connessione, estando fedele alla direzione presa con l’album “Non Guardare Giù“, uscito il 4 aprile e accolto positivamente da pubblico e critica.

Ecco, a seguire, il video ufficiale della canzone:

“La Fretta” di Tredici Pietro: il testo della canzone

Noi non siamo nati per nasconderci e poi essere gelosi, uoh

Noi non siamo qui per fotterci la testa con discorsi inutili, ah

Ti fai male (Yeah)

Affondare (Affondare)

Affrontare (Che cosa? Che cosa?)

Eh, ah, le tue paure (Oddio), eh

Il tuo terrore, eh

Affondare (Andare giù, giù, giù)

Continua per il testo integrale