Bianca di Noemi, il significato: “Ci vorrebbe un perché in quest’ultima notte io e te”

Una canzone con sonorità funk e un ritmo travolgente: stiamo parlando di Bianca di Noemi. Scopriamo il significato e il testo.

Noemi torna dai fan con una canzone speciale, Bianca. Il colore della neve, della purezza, delle pagine vuote, che solo a pronunciarlo trasmette ottimismo e fiducia nel futuro. Ed è proprio questo che vuole trasmettere la cantante con il suo brano: scopriamo il significato e il testo.

Bianca di Noemi: il significato della canzone

Uscita venerdì 21 novembre 2025, Bianca di Noemi è stata realizzata in collaborazione con Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, ed Etta, nome d’arte di Maria Antonietta Di Marco. Il significato della canzone ruota attorno alle emozioni che si provano quando una storia d’amore finisce, ma non traspare malinconia o tristezza. Al contrario, emana ottimismo e fiducia nel futuro.

“Sono tutti bravi così

Sì, con il senno di poi

Bravi a bruciare relazioni, fare errori, stare soli

Tant’è colpa di Freud“.

Quando una relazione finisce, amici e familiari fanno a gara a sparare sentenze: non era la persona giusta per te, come hai fatto a non capirlo, “che testa dura che hai” e tante altre frasi banali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Eppure, anche un bambino capisce che a parlare con il senno di poi sono tutti bravi.

“Puoi chiamarmi Bianca, Bianca come una bugia

Bianca come le notti dei romanzi russi

Bianca come la neve nei locali giusti

È il nome falso più vero di tutti“.

La protagonista della canzone di Noemi è una donna forte e coraggiosa che, pur provando un pizzico di nostalgia, si rende conto che la fine di un amore coincide sempre con un nuovo capitolo, una pagina bianca da riempire come si preferisce, senza alcuna interferenza. Paura, vulnerabilità, tristezza: tutte le emozioni sono bene accette e vale davvero la pena fermarsi ad “ascoltarsi”. Poi, però, si deve ricominciare da capo e guardare al futuro.

Ecco il video di Bianca di Noemi:

Bianca di Noemi: il testo della canzone

