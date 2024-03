Qual è il significato de La donna cannone di Francesco De Gregori? La canzone è ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto.

Considerata una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale italiano, La donna cannone di Francesco De Gregori può essere considerata e letta come una vera e propria poesia. Tanti i temi che affronta: l’amore, la morte, il coraggio, la diversità e l’inclusione. Vediamo il testo e il significato del brano.

La donna cannone di Francesco De Gregori: il significato della canzone

Uscita nel 1983, La donna cannone è una delle canzoni più famose e apprezzate di Francesco De Gregori. L’artista, per sua stessa ammissione, ha scritto il testo traendo ispirazione da un articolo di cronaca dell’epoca, che titolava “La donna cannone molla tutti e se ne va“. Il giornalista narrava la vicenda di un circo, in crisi a causa della fuga della protagonista di uno dei loro numeri di maggiore successo. De Gregori ha presto spunto da questo fatto e ha dato vita ad un pezzo unico, che tocca diverse tematiche: dall’amore alla morte, passando per il coraggio.

“Quando la donna cannone

d’oro e d’argento diventerà,

senza passare dalla stazione

l’ultimo treno prenderà“.

La donna cannone è forte, ma questo non significa che sia immune ai giudizi dei “maligni”. Prima o poi riuscirà a fuggire da un ‘mondo’ che la sta soffocando, che la schernisce per la sua diversità, e quel giorno il suo nome “scintillerà”.

“E con le mani amore, per le mani ti prenderò

e senza dire parole nel mio cuore ti porterò

e non avrò paura se non sarò bella come dici tu“.

A darle coraggio e a salvarla sarà l’amore, quell’amore che non giudica ma accoglie. Quel sentimento che, se si è fortunati, si prova una volta nella vita.

“E senza fame e senza sete

e senza ali e senza rete voleremo via“.

La donna cannone di cui narra Francesco De Gregori è disposta a tutto pur di abbandonare quella vita che l’ha trasformata in un fenomeno da baraccone. L’amore le ha dato coraggio e adesso è in grado di accettare anche la morte, a volare “in cielo in carne e ossa“.

Ecco il video de La donna cannone di Francesco De Gregori:

La donna cannone: il testo della canzone

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno,

giuro che lo farò,

e oltre l’azzurro della tenda nell’azzurro io volerò…

Continua per il testo integrale