La ciociara: ecco le location del film con Sophia Loren

La ciociara è uno dei capolavori di Vittorio De Sica, Sophia Loren per la sua intepretazione ha anche vinto il Premio Oscar: ecco le location del film.

La ciociara è il film che ha consacrato a livello internazionale Sophia Loren: grazie al ruolo di Cesira nel capolavoro diretto da Vittorio De Sica, l’artista romana è stata riconosciuta in tutto il mondo come una vera e propria star del cinema italiano. Lo dimostra anche il fatto che per questa parte ha vinto anche il Premio oscar alla Migliore attrice protagonista nel 1962, battendo anche Audrey Hepburn con il suo celebre Colazione da Tiffany. Vediamo ora quali sono le location de La ciociara.

La ciociara: le location del film

Vittorio De Sica ha girato La ciociara in diversi luoghi del Lazio, a partire da Roma. E’ proprio nella capitale, per la precisione in via Giulio Cesare Santini 7, che si trova in negozio che ila protagonista interpretata da Sophia Loren lascia all’inizio del film per sfuggire ai bombardamenti. Cesira e la figlia Rosetta prendono poi il treno alla stazione Tiburtina. Le ultime location di Roma sono gli studi Titans, utilizzato per le riprese degli interni.

La celebre scena dello stupro a Cesira e alla figlia Rosetta, all’interno di un chiesa diroccata, è stato girato a Fondi, nella chiesa di San Francesco di Assisi. Le sequenza all’esterno della chiesa sono invece state filmate a Vallecorsa.

Sophia Loren

Per le scene dell’attacco aereo, il regista Vittorio De Sica ha scelto come location Cerveteri: le sequenza sono state girate in via Furbara Sasso, a Sermoneta, in via Dormigliosa, è invece stata ripresa la sequenza della morte del ciclista.

Infine, le ultime location di La ciociara sono il paese di Itri e quello di Saracinesco: il primo è quello che si vede in rovina quando i soldati nazisti si ritirano, il secondo è stata utilizzato come set per rappresentare Sant’Eufemia.

La quarantena fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.