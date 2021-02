Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi followers la cameretta del piccolo Leone generando apprezzamenti e ilarità in rete.

A soli 3 anni il piccolo Leone Lucia Ferragni può già vantare uno spazio tutto suo da fare invidia a chiunque, non solo ai suoi coetanei. Il primogenito della coppia più social in Italia, Chiara Ferragni e il rapper Fedez, si è infatti lasciato immortalare nella sua nuova stanza, una sorta di open space curata nei minimi dettagli e con ogni tipo di accessorio che farebbe impazzire qualunque bambino. Eppure ad impazzire sui social sono stati invece proprio i followers della bella fashion blogger e mamma di Leone.

La cameretta di Leone Lucia Ferragni

“Leo’s new room is finally ready” Con questa didascalia è stata proprio Chiara Ferragni a presentare su Instagram la stanza di suo figlio Leone. “Leo loves it so much” ha scritto sempre la moglie di Fedez sotto la foto che mostra una cameretta da sogno per ogni bambino ricca di giochi, libri, pupazzi e con tanto di vista su uno dei quartieri più prestigiosi della citta di Milano, quello di Citylife. Camera realizzata da 13.1 Architecture & Decor Studio.

La cameretta di Leone Ferragni scatena il web

In breve tempo la foto della cameretta di Leone, che mamma Chiara ha condiviso in rete, è praticamente diventata virale, raggiungendo milioni di like. Anche diversi personaggi noti dello star system nostrano hanno mostrato il loro apprezzamento come Simona Ventura che sotto la foto ha così commentato “Stupenda”.

Qualche utente invece ha ironicamente scritto sotto gli scatti della cameretta di Leone “È più grande di casa mia” o ancora “Ciao poveri”. Altri hanno invece criticato aspramente lo stile della stanza e gli arredi commentando in questa maniera: “Un attimo impegnativa…tendaggi, cuscini, piena di spigoli…troppa stoffa, troppa polvere…ne ho visto migliori da Ikea”.