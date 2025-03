L’Isola dei Famosi: svelati i nomi delle prime due naufraghe

Svelati i nomi delle prime naufraghe del cast dell’Isola dei Famosi: le indiscrezioni rivelate da Gabriele Parpiglia.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina e iniziano a emergere i nomi dei concorrenti che prenderanno parte all’avventura in Honduras. Dopo settimane di indiscrezioni, Gabriele Parpiglia ha rivelato ufficialmente le prime due naufraghe che entreranno nel reality condotto da Veronica Gentili. Scopriamo quali saranno le prime protagoniste rivelate dal giornalista.

L’Isola dei Famosi: Camila Giorgi e Chiara Balistreri

Secondo quanto riportato da Parpiglia nel programma 100% Parpiglia, tra i primi nomi confermati spicca quello di Camila Giorgi, ex tennista professionista, da tempo al centro dell’attenzione per il suo addio al mondo del tennis.

Camilla Giorgi e Chiara Balistreri saranno in gara a L'Isola dei Famosi!@parpiglia! — La TV! (@ilSanremo2023) March 24, 2025

Insieme a lei, un’altra naufraga che ha già fatto parlare di sé: Chiara Balistreri, creator digitale nota per aver denunciato le violenze subite dall’ex fidanzato.

La loro partecipazione sembrerebbe ormai certa, anche se il cast ufficiale non è ancora stato annunciato ufficialmente dal programma.

Chi sono gli altri possibili concorrenti

Accanto a Giorgi e Balistreri, altri nomi sono stati accostati al reality. Tra le papabili concorrenti troviamo Marialuisa Jacobelli, giornalista sportiva, e Delia Duran, modella e personaggio televisivo che avrebbe già sostenuto i provini con successo.

Tuttavia, la partecipazione della Jacobelli sarebbe ancora in dubbio per possibili implicazioni con Ilary Blasi, ex conduttrice del programma.

Per quanto riguarda il cast maschile, invece, i casting sono ancora in corso. La produzione sarebbe alla ricerca di un volto che ricordi Luca Vetrone, secondo classificato nell’edizione 2023.

Salvo cambiamenti nel palinsesto Mediaset, la nuova edizione del reality dovrebbe partire a maggio 2025. Con Veronica Gentili alla conduzione e Pierpaolo Pretelli come inviato, il programma promette colpi di scena e dinamiche avvincenti.

Non resta che attendere ulteriori annunci ufficiali per scoprire chi completerà il cast di questa edizione.