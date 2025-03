Tommaso Franchi rivela al Grande Fratello il motivo per cui ha tolto il follow a molti gieffini (e ad Alfonso Signorini).

Durante la puntata serale del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha finalmente svelato il motivo che lo ha spinto a smettere di seguire su Instagram molti gieffini.

I fan più attenti avevano già notato il cambiamento, ma solo ora è arrivata la conferma ufficiale. Tra i nomi “eliminati” dai suoi follower figurano Luca Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Alfonso D’Apice, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Pamela Petrarolo e Maica Benedicto. Ma qual è stato il motivo che ha spinto l’ex gieffino a questo gesto? Lo ha rivelato lo stesso Franchi. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il gesto di Tommaso Franchi non passa inosservato

Il gesto dell’ex gieffino non è passato inosservato e ha alimentato speculazioni tra i telespettatori e gli utenti dei social. A rimanere tra i suoi contatti, invece, ci sono la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, Federico Chimirri, Javier Martinez, Michael Castorino, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Jessica Morlacchi.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Tommaso Franchi sul motivo di queste scelte, e ha messo così in evidenza anche un dettaglio curioso: lo stesso conduttore non figura tra i suoi follower. L’ex gieffino ha risposto in modo diretto: “Ho tenuto solo quelli con cui ho creato un bel rapporto“.

Quando Signorini ha sottolineato di non essere presente nella lista, Franchi ha ironizzato dicendo: “Dobbiamo conoscerci ancora bene“.

Una battuta che ha suscitato il sorriso del pubblico ma che non ha soddisfatto pienamente la curiosità degli utenti social.

La semifinale del Grande Fratello è sempre più vicina

La semifinale del Grande Fratello è sempre più vicina, e si sta componendo la formazione finale. Dopo Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes è stata annunciata come finalista del programma.

Non ci resta, quindi, che attendere le prossime puntate per scoprire come si concluderà questa edizione.