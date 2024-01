Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha pubblicato alcune foto del periodo in cui è stata legata al cantante.

Martina Maggiore ha condiviso sui social alcune foto degli ultimi anni e, in particolare, quelle che la ritraggono in compagnia dell’ex compagno Cesare Cremonini, che a lei dedicò il brano Giovane stupida. Oggi il cantante è legato a Giorgia Cardinaletti, ma sui social Martina Maggiore ha scritto:

“È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte”.

Martina Maggiore: le foto con Cesare Cremonini

Un anno fa è giunta al termine la storia d’amore tra Martina Maggiore e Cesare Cremonini e in queste ore in tanti sono rimasti stupiti dal fatto che lei abbia pubblicato alcune foto del periodo in cui è stata legata al cantante.

“Abbiamo deciso di non sentirci più. Per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”, aveva scritto sui social Martina Maggiore annunciando al mondo la loro rottura.

Oggi sembra che i due non abbiano più alcun contatto, e da alcuni mesi Cesare Cremonini sta frequentando la giornalista Giorgia Cardinaletti. In merito alla fine della sua storia con Martina Maggiore, il cantante si era limitato a dire: “Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”.