Nelle ultime ore Francesca Ferragni è stata al centro di un gossip in merito al suo presunto licenziamento, ma lei stessa ha smentito la questione.

Francesca Ferragni è finita al centro dell’attenzione generale per un gossip riportato da Gabriele Parpiglia e che non si è rivelato vero. Parpiglia, in diretta a Tal 102.5, ha detto:

“Francesca Ferragni, sorella di Chiara fa la dentista e ha studiato per fare la dentista e lavorava in uno studio. Ma succede che il titolare, c’erano degli screzi precedenti, ma il caos legato al pandoro-gate si riversa inevitabilmente anche su tutto ciò che è collaterale alla famiglia. Ferragni è stata mandata via, sospesa un mese. Però credo che sia stata licenziata e abbia perso il lavoro”. In queste ore Francesca Ferragni ha smentito la questione.

Francesca Ferragni

Francesca Ferragni licenziata? La smentita

Attraverso i social Francesca Ferragni, sorella dell’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, ha smentito le voci in merito al suo presunto licenziamento. “A dispetto di quanto detto in altre sedi la mia attività professionale dentistica prosegue tranquillamente“, ha scritto nelle sue stories su Instagram.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Nei giorni scorsi Francesca – così come anche l’altra sorella Ferragni, Valentina e gli altri membri della famiglia – è stata travolta da numerose polemiche relative al caso della “falsa beneficenza” che ha interessato sua sorella Chiara Ferragni. Sui social in tanti sono in attesa di saperne di più e si chiedono quali saranno le prossime mosse da parte dell’influencer, che è tornata progressivamente a mostrarsi sui suoi canali social (non senza subire innumerevoli critiche).