L’amore eternit di Fedez ft Noemi, significato: “In fondo anche tu, sei solo un segno in più”

Qual è il significato de L’amore eternit di Fedez ft Noemi? Sembra scritta in previsione della rottura con Chiara Ferragni, ma non è così.

Una delle canzoni più belle di Fedez, specialmente per la denuncia che contiene, è L’amore eternit, che l’ha visto collaborare per la prima volta con Noemi. Un brano particolare, in cui le sofferenze di coppia sono lo spunto per parlare di un disastro ambientale che ha coinvolto l’Italia. Vediamo il testo e il significato del singolo.

L’amore eternit di Fedez ft Noemi: il significato della canzone

Uscita nel 2014, la canzone L’amore eternit di Fedez ft Noemi è contenuta all’interno dell’album Pop-Hoolista. Il brano mette in relazione un rapporto a due con un disastro ambientale, il caso “Eternit” che coinvolgeva il magnate svizzero Thomas Schmidheiny. La fine di una love story, la tristezza legata al fallimento e la paura di non innamorarsi più: questi sono gli ingredienti del singolo di Federico Lucia.

“Di storie ce ne sono tante, pensavo fossi l’ultima e invece no,

in fondo anche tu, sei solo un segno in più che sulla pelle fa più male,

continuerà a bruciare anche se ora lo so che in fondo anche tu sei“.

Quando si inizia una storia d’amore, ammesso che ci sia un sentimento reale, si crede che sia per sempre. Tante volte, però, la realtà è diversa. Magari ci mettono lo zampino familiari e amici e la rottura è inevitabile.

“Arrivi portando brividi e scappi lasciando i lividi,

gli opposti si attraggono ma amano i propri simili,

sentimenti tossici per loro non c’è cura perché l’amore eternit finché dura“.

In un’intervista, Fedez ha descritto così la canzone: “L’Eternit è un materiale tossico con cui in Italia si è costruito di tutto. Ci sono stati migliaia di morti e c’è stato un processo in cui i responsabili sono stati prima condannati e poi assolti in cassazione perché il reato era prescritto. A volte lo Stato italiano è molto simile all’amore: prima ti fotte e poi ti abbandona“.

Ecco il video di L’amore eternit di Fedez ft Noemi:

L’amore eternit: il testo della canzone

Guardo dal telescopio l’universo femminile,

scrivo fine in un secondo se in te c’è un secondo fine,

lo so è brutto da pensare…

