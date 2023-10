Kim Kardashian ha utilizzato il cambiamento climatico per promuovere il nuovo prodotto del suo brand di lingerie.

Ancora una volta Kim Kardashian è tornata a far parlare di sé e stavolta il protagonista assoluto delle ultime discussioni sui social è stato il reggiseno con capezzoli incorporati che la famosa imprenditrice ha lanciato sul mercato grazie al suo brand Skims. Per promuovere il prodotto la Kardashian ha scomodato nientemeno che il cambiamento climatico e ha affermato:

“La temperatura della Terra si fa sempre più calda. Il livello dei mari si sta alzando. I ghiacciai si stanno ritirando. Non sono una scienziata, ma credo che ognuno possa usare le proprie capacità per fare la sua parte”, e ancora: “Per questo ho lanciato un nuovissimo reggiseno con capezzoli integrati. In questo modo, non importa quanto faccia caldo… sembrerà sempre che tu abbia freddo”.

Kim Kardashian: il reggiseno con i capezzoli

Una vera e propria bufera ha travolto in queste ore Kim Kardashian che, attraverso i social, ha pubblicizzato il suo nuovo reggiseno con capezzoli incorporati. Il problema non è stato il prodotto in sé quanto il video promozionale scelto dalla Kardashian, che ha addirittura scomodato il cambiamento climatico per far leva sull’utilità del reggiseno in questione.

Il 10% dei proventi globali della vendita del prodotto – stando a quanto affermato dall’imprenditrice – andranno a beneficio di associazioni che lottano contro il cambiamento climatico, ma secondo la piattaforma Good on you questo non basterebbe a considerare il brand Skims come “sostenibile”. Sui social intanto la questione ha sollevato un vero e proprio polverone e in tanti hanno avuto da ridire sulla pubblicità fattà da Kim Kardashian.