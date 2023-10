Alex Schwazer aveva minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello, ma nelle ultime ore ha ritrattato.

Alex Schwazer ha scatenato l’ira di Beatrice Luzzi durante l’ultima diretta del GF perché, una settimana fa, si era detto pronto a lasciare il programma qualora non fossero emersi alcuni audio e filmati in cui, a suo avviso, si sarebbe dovuta sentire la stessa coinquilina ammettere di avere un debole per lui. Il GF ha fatto sapere di non essere in possesso dei presunti filmati o degli audio nonostante avrebbe avuto tutto l’interesse a renderli pubblici e, a sorpresa, Schwazer ha dichiarato di essere intenzionato a non lasciare lo show.

“L’errore è stato mio, per punizione ho fatto 5 km in più”, ha tagliato corto, mentre Beatrice si è sfogata affermando: “Non mi va che però passi che io quelle cose le ho dette, perché non è così. Però anche se fosse stato non avrei detto nulla, un vero un signore non va in una situazione delicata a fare dell’inutile cattiveria”.

Alex Schwazer non si è ritirato al Grande Fratello nonostante non siano emersi i presunti filmati che proverebbero – a suo avviso – un debole di Beatrice nei suoi confronti. “Prossimo lunedì se non esce il video in cui Beatrice dice le cose che ho detto, io lascio la casa. Non mi va di passare per uno che si inventa le cose, mi può bastare anche l’audio”, aveva detto, mentre Beatrice ha da subito negato di aver detto certe cose.

Sulla vicenda è intervenuto lo stesso conduttore Alfonso Signorini che, leggendo un comunicato del GF, ha detto: “Alex in questi giorni hai già avuto modo più volte di confrontarti con il Grande Fratello che ti ha dato tutte le informazioni necessarie, quindi dopo aver visionato tutto il materiale secondo le tue indicazioni, il GF conferma che non ha trovato nulla che coincida con il dialogo descritto tra te e Beatrice. È chiaro che il Gf non mette mai in dubbio la buona fede tua e di Bea, però se avessimo trovato questo materiale avremmo avuto tutta la convenienza a renderlo pubblico”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più.