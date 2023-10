Antonino Spinalbese ha deciso di dedicare un intero diario da lui scritto alla sua adorata figlia, Luna Marì.

Antonino Spinalbese ha un legame speciale con sua figlia Luna Marì e, da quando la bambina è nata, ha deciso di concentrarsi unicamente su di lei e sulla sua felicità. In queste ore l’hair stylist ha fatto sapere che starebbe scrivendo un diario che regalerà in futuro a sua figlia e sui social ne ha condiviso un estratto in cui si legge:

“Credo di essere profondamente sbagliato, sbagliato per “perdermi” molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso “il compito” più difficile mai avuto prima”.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese: il diario per la figlia

Antonino Spinalbese ha deciso di gridare al mondo tutto il suo amore per sua figlia Luna Marì postando sui social un estratto del diario che starebbe scrivendo per la bambina, e che non ha mancato di commuovere i suoi fan.

“Ogni giorno cerco di optare alla scelta più giusta nei tuoi confronti. Non ti priverò mai dei tuoi affetti o dei tuoi gusti, perché non sono i miei, rispetto il tuo essere viva, la tua persona e continuerò a farlo per il resto della mia vita. Accetterò ogni tuo singolo amore e lo farò mio. Perché non sono un grande padre ma sicuramente un grande per te sì”.

Antonino Spinalbese è un papà innamorato e, attraverso i social, non perde occasione per dedicare i suoi messaggi alla figlia Luna Marì. Le sue parole hanno commosso i fan dei social, e in tanti hanno lodato le attenzioni riservate da Antonino alla piccola Luna Marì. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata dell’hair stylist, che oggi risulta essere single.