Nuovo scivolone per Katia Ricciarelli che ultimamente ne sta facendo una dopo l’altra: il tenore definisce “donna” Giacomo Urtis mentre parla con gli inquilini.

In poche ore, Katia Ricciarelli sta entrando di nuovo nel mirino del web con un’altra affermazione un po’ infelice. Non tutti infatti, gradiscono la lingua pungente e troppo diretta del tenore che spesso viene considerato vero e proprio bullismo. Ora la vittima è Giacomo Urtis che viene definito “donna”.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli su Giacomo Urtis

Il nuovo arrivato Kabir Bedi ha chiesto perchè Valeria Marini e Giacomo Urtis vanno in bagno insieme, essendo un concorrente unico: “Devono andare in bagno insieme? Questa è la regola?“. A questo punto risponde Valeria che spiega: “Quando sei legato sì“, proprio a questo punto interviene Katia Ricciarelli dicendo: “Sì, ma…bisogna dirglielo, in fondo sono due donne“.

Questa frase che etichetta Urtis come “donna” sta facendo il giro del web che non tollera il comportamento del tenore. D’altronde in molti già chiedono l’espulsione di Katia per la frase, considerata razzista, ai danni di Lulù Selassiè. Cosa succederà nella puntata di stasera? Secondo le anticipazioni, il tenore non dovrebbe subire la squalifica dal programma, anzi ci saranno provvedimenti per gli altri concorrenti. Ecco il video:

Katia su Urtis e Valeria riferendosi a quando erano legati per andare in bagno “infondo sono due donne” 😳



quando le cuciranno la bocca sarà un giorno migliore #gfvip pic.twitter.com/8F5QYp7C3P — dracarys (@Pizzaloveu) January 5, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG