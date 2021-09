Kate Middleton è stata paparazzata mentre accompagnava i principini George e Charlotte in cartoleria.

L’inizio della scuola arriva proprio per tutti, anche per i principini della Royal Family. Eccoli infatti paparazzati dal settimanale Chi mentre, accompagnati dalla mamma Kate Middleton, fanno acquisti in una cartoleria vicina alla loro scuola. Possiamo solo immaginare l’emozione dei lavoratori nel vedere entrare la futura regina d’Inghilterra in compagnia dei sue due figli!

E la scorta?

Kate Middleton ha sempre cercato di fare in modo che George e Charlotte potessero vivere una vita il più simile possibile a quella dei loro coeatanei. Forse proprio per questo la scorta che solitamente li accompagna non è entrata all’interno della cartoleria, tenendosi invece a distanza di sicurezza. Inoltre, la duchessa di Cambridge ha voluto che fosse proprio il piccolo George a pagare la piccola spesa, utilizzando i soldi della sua paghetta settimanale.

Le chiacchiere sulla gravidanza

Kate Middleton è apparsa sorridente nel leggero e semplice abito a fiori che ha voluto indossare per l’occasione. Ai piedi sandali bassi, informali. Inoltre, la sua splendida forma smentirebbe le voci che si sono rincorse in questi giorni su una sua possibile quarta gravidanza.