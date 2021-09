Data la lunga assenza dalla scena pubblica, circola la voce sempre più insistente che Kate Middleton sia incinta del quarto figlio.

Dopo molti giorni di assenza dalla vita mondana e dal mondo social, molti sul web hanno ipotizzato che Kate Middleton aspetti il quarto figlio e che sia nuovamente incinta. Le indiscrezioni non fanno altro che circolare e anche se non ci sono certezze, l’ipotesi non sarebbe poi così assurda.

Kate Middleton assente dalla vita pubblica: si pensa a una gravidanza

Il gossip non si arresta e, a quanto sembra, questa volta a finire nel mirino è proprio Kate Middleton. La duchessa è infatti assente dalla vita pubblica e mondana da 60 giorni, la sua ultima apparizione ufficiale risale l’11 luglio durante la finale degli Europei 2020 che segna la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra. A causa di questa lunga assenza, molti hanno ipotizzato che la duchessa potesse essere incinta e che per questo non si mostra più pubblicamente. In realtà, potrebbe essere semplicemente in vacanza con William e i suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. Dal palazzo reale tutto tace e non ci sono conferme di queste supposizioni. Che sia tutta una coincidenza?