L’attore premio Oscar sta guarendo lentamente dal cancro ed è pronto a tornare sul set di “The Old Man”.

L’attore premio Oscar Jeff Bridges sta guarendo dal cancro che lo ha tenuto per molto tempo lontano dal set. Nelle ultime ore, la star de Il grande Lebowski ha fatto sapere ai fan, tramite il suo Instagram ufficiale, che il cancro è in remissione e che tornerà a recitare.

Jeff Bridges sta vincendo la lotta contro il cancro e tornerà sul set

“ll cancro è in remissione: la massa ‘9 X 12′ si è ridotta alle dimensioni di una biglia”, così Jeff Bridges annuncia la sua guarigione su Instagram. Quando ha scoperto di avere una massa tumorale, l’attore si è dovuto ritirare per un po’ dalle scene, ma adesso ha deciso di tornare come produttore esecutivo sul set di The Old Man: “Sono entusiasta di tornare a lavorare su The Old Man! Sembra che sia venuto bene”. La serie Tv ha subito un arresto per la situazione legata al Covid-19 che ha rallentato le riprese.