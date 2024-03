Nelle ultime ore per la prima volta Kate Middleton è stata avvistata da quando si è sottoposta all’intervento chirurgico, ma scattano le teorie del complotto.

Da quando si è sottoposta all’intervento chirurgico all’addome, la principessa Kate Middleton non si è più vista. Infatti, come comunicato da Buckingham Palace, la principessa si asterrà dagli eventi pubblici almeno fino a Pasqua per concentrarsi sul suo recupero.

Tuttavia, nelle ultime ore la principessa è stata paparazzata, per la prima volta dopo l’operazione, ma un dettaglio non ha convinto i fan più attenti. Ecco che cosa dicono i tabloid.

Kate Middleton in macchina con la madre: è davvero lei?

Le prime immagini della principessa che hanno iniziato a circolare nelle ultime ore la ritraggono in macchina insieme ad un’altra donna, la madre della principessa, Carol. Nella foto, però, si vede una Kate coperta da grossi occhiali da sole, che lasciano dubbi sulla sua vera identità.

Infatti, secondo alcuni non si tratterebbe realmente di Kate ma della sorella Pippa Middleton.

Kate Middleton

Le immagini, pubblicate dal New York Post e in esclusiva in Italia dal settimanale Chi, sono state scattate non distante dal Castello di Windson. La madre della principessa guida un’Audi. Ma le foto non hanno rassicurato i fan della principessa, preoccupati per il suo stato di salute.

Kate Middleton: come sta davvero la principessa

La famiglia reale sta mantenendo il più alto riserbo sulle condizioni di salute della principessa. Tuttavia, negli ultimi giorni sono aumentati i rumors che coinvolgevano Kate, perciò Buckingham Palace si è sentito costretto a pubblicare un nuovo comunicato in cui confermava che la principessa era in fase di recupero dopo l’operazione, ma che sta bene.

Intanto, alcune fonti interne al palazzo dichiarano che solamente poche persone conoscono il reale stato di salute di Kate e il vero motivo dell’operazione. Il mistero si infittisce.