Durante l’ultimo episodio di Muschio Selvaggio Red Ronnie spiega il motivo del successo di Fedez: “Sei diventato così famoso perché sei un alieno”. La reazione del rapper è esilarante.

L’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e da Mr. Marra, ha già fatto il boom di visualizzazioni e sta facendo molto parlare di sé. Gli ospiti della puntata erano due personaggi molto famosi sia nel mondo della televisione che in quello dei social: il giornalista Gabriele Ansaloni, meglio conosciuto come Red Ronnie, e lo youtuber e divulgatore scientifico Barbascura.

Tra i momenti più iconici della puntata c’è stata una dichiarazione di Red Ronnie che ha lasciato gli altri tre presenti al tavolo di Muschio Selvaggio senza parole. Ecco che cosa è successo.

Red Ronnie: “Fedez è un alieno”

Red Ronnie è conosciuto per essere un personaggio singolare, la cui fama è accresciuta negli ultimi anni. Infatti, il giornalista dichiara di avere incontrato gli alieni e di poter intrattenere rapporti con personaggi deceduti, tra cui Jimi Hendrix.

Durante la puntata di Muschio Selvaggio ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato non solo i presenti, ma anche gli spettatori del podcast.

“Ti sei chiesto perché sei diventato così famoso?” ha chiesto Red Ronnie a Fedez, che ironicamente ha risposto: “Ti prego dimmi che sono un alieno“.

Fedez

La risposta di Red Ronnie ha spiazzato tutti: “Certo! Secondo te, un ragazzino che diventa così famoso, con tutti i giornali che parlano di lui… Secondo te, perché? Perché ci hanno tolto la memoria, come dice Battiato. Sei uno che fa risultati incredibili nonostante faccia di tutto per rovinarli“.

Fedez: la puntata esilarante di Muschio Selvaggio

La chiacchierata tra Fedez e Red Ronnie è proseguita tra ironia e battute. “Quindi posso fare qualsiasi ca*ata e rimanere al top?” ha chiesto il rapper, ma Red gli ha risposto: “Beh no, c’è un limite… Tu hai il potere: se ci sono tanti co*** che ci stanno ad ascoltare, non hai un potere?“.

Infine, i due hanno parlato di Giuseppe Garibaldi, che a detta del giornalista “È ricordato come l’eroe dei due mondi ma in realtà era un mercenario violento e massone“.