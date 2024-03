Marco Maddaloni ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello in seguito al grave lutto nella sua famiglia.

Marco Maddaloni ha deciso: abbandona la casa del Grande Fratello per stare vicino alla sua famiglia dopo il triste lutto. Nei giorni scorsi la pagina Instagram del Grande Fratello aveva fatto sapere che il concorrente era temporaneamente uscito dalla casa più spiata d’Italia per motivi personali.

Inizialmente sembrava che volesse avere informazioni sul contratto firmato con Mediaset, ma in un secondo momento il pubblico ha saputo che in realtà era stato informato di un grave lutto che aveva colpito la sua famiglia. Durante la sua permanenza all’interno del reality, infatti, è venuto a mancare il suocero del judoka, padre della moglie.

Marco Maddaloni lascia il Grande Fratello: priorità alla famiglia

Dopo aver appreso la triste notizia, durante l’ultima puntata del reality, andata in onda il 4 marzo, il concorrente ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello e di non rientrare dopo il lutto. La motivazione è stata più che comprensibile: vuole stare vicino alla moglie e alla sua famiglia.

Rebecca Staffelli – Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Durante il commovente saluto agli altri concorrenti, Maddaloni ha dichiarato: “Non vi ho abbandonato, ma devo andare dalla mia famiglia. Vi ho sempre parlato di loro e sarei un ipocrita ora se non andassi da loro. L’ultimo miglio si fa sempre da soli, ai senior faccio il mio più grande in bocca al lupo, ma i junior hanno il mio cuore“.

Grande Fratello: l’abbraccio tra Marco e Beatrice

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello c’è stato anche un altro grande lutto. Infatti, pochi mesi fa è venuto a mancare il padre di Beatrice Luzzi. L’attrice aveva lasciato temporaneamente la casa per vivere il lutto. Tuttavia, ha poi deciso di rientrare nel gioco.

All’annuncio di Marco Maddaloni, il pubblico si è commosso vedendo l’abbraccio che ha unito Marco e Beatrice, uniti nel dolore della perdita. Un momento molto profondo che ha emozionato tutti.