L’ispirazione per i capi da acquistare per la prossima primavera arriva direttamente da uno degli ultimi outfit di Kate Middleton: la giacca in tweed.

Riconosciuta ufficialmente come la fashion influencer per eccellenza del 2020 nel Regno unito, Kate Middleton continua a conquistare l’attenzione per i suoi outfit: chic, composti e sempre in linea con il mood degli eventi che la vedono protagonista. Stavolta la Duchessa di Cambridge ha messo da parte i blazer e lo stile da working woman, per scegliere un look più morbido nel design e nella nuance, suggerendoci il prossimo must have della primavera 2021.

L’ultimo outfit di Kate Middleton che ci ha conquistati: la giacca in tweed

In occasione della settimana della salute mentale dei bambini, Kate si è collegata ad un evento-video in call con diversi insegnanti della contea di Durham. Per l’appuntamento ha scelto un look meno formale del solito, ma rassicurante e bon ton, con il giusto rigore.

E l’outfit che meglio potesse sintetizzare un look che le permettesse di rendere sempre onore al suo ruolo di Duchessa, ma ricordando di essere anche madre, non poteva che essere una giacca in tweed.

Scollo arrotondato, taglio corto, blu chiaro – a proposito di nuance rassicuranti – , un modello firmato dalla stilista neozelandese Rebecca Taylor, dal costo di circa 455 euro.

In realtà alla Duchessa va un doppio plauso, per la sua capacità di saper reinventare i suoi look. L’outfit in questione infatti fu indossato già quattro anni fa da Kate, in occasione della sua visita all’Evelina London Children’s Hospital, ma lei ha saputo trovare il modo e l’occasione per valorizzarlo nuovamente pur trattandosi di un completo tailleur.

Come abbinare la giacca corta in tweed

La versatilità del modello di giacca in tweed indossato da Kate, è soprattutto nel suo essere al pari di un cardigan: un delizioso pret a porter. Raffinato, da indossare abbottonato o sbottonato, possiamo abbinarlo con un top in vista della primavera 2021 o con una maglietta crop a mezza manica.

In alternativa, portandolo totalmente chiuso può diventare una pratica giacca che si indossa come una maglietta: la stessa scelta fatta da Kate per il suo look. Jeans flare, pantaloni skinny o a sigaretta, possiamo abbinare la nostra giacca in tweed davvero su tutto.