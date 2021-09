L’ex Ken umano ora ambisce a entrare nella casa più spiata d’Italia nelle vesti di Jessica. Nell’attesa si scaglia contro un’altra concorrente…

Il rapporto tra Francesca Cipriani e Jessica Alves (un tempo conosciuta come il Ken umano) sembra essersi incrinato. Jessica non sembra aver preso bene l’ingresso dell’amica nella casa più spiata d’Italia, un posto che – a suo dire – le spettava di diritto.

Come riporta il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Alfonso Signorini avrebbe scelto la Cipriani come concorrente, lasciando invece Jessica a bocca asciutta. Nell’ex Ken umano sarebbe divampata un’invidia tutta femminile che l’avrebbe portato a scagliarsi contro la storica amica di reality.

Che sia tutta una strategia mediatica per entrare nella casa? Probabile. Da parte sua la Cipriani sta al gioco di Jessica, lanciando frecciatine alla Alves nel corso delle varie interviste. Francesca Cipriani avrebbe affermato di essere pronta ad entrare nel reality giocando pulito e “senza filtri.”

Io non sono né una strega né una stratega. Anche se so che ce ne sono tante in giro…

Mentre Francesca Cipriani punta tutto sull’essere se stessa, come dice, Jessica sarebbe in attesa di affrontare l’ennesima operazione di chirurgia plastica laggiù in Brasile. Ma la Alves punta alla telecamere del reality italiano e, statene pur certi, ci arriverà.

Il trash è sempre benvenuto, in Italia soprattutto. Chissà che non invitino Jessica Alves come ospite internazionale del Grande Fratello Vip. Tanto per dare l’ennesimo “buon esempio” in diretta nazionale…