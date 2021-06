Avete mai visto la villa che JLo avrebbe preso in affitto nel cuore dorato di Miami? È una casa spettacolare, dove nulla è lasciato al caso e dove tutto profuma di lusso e successo…

Ristrutturata nel 2015, la villa scelta da Jennifer Lopez a Miami è super moderna – con vista mozzafiato sull’oceano, piscine, terrazze spettacolari da cui accarezzare con lo sguardo l’alba e il tramonto – e… super costosa! Volete sapere quanti soldi servono per prenderla in affitto come ha fatto JLo? Vi sveliamo tutto, ma proprio tutto sulla residenza in cui la diva avrebbe ritrovato l’amore con Ben Affleck (i due erano stati già insieme dal 2002 al 2004) dopo la fine della relazione con l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez.

La casa di Jennifer Lopez a Miami

Avete mai visto la casa di JLo a Miami? La star l’avrebbe scelta (presa in affitto, non acquistata) per trascorrere del tempo con Ben Affleck all’alba del loro ritorno di fiamma – i due erano stati una delle coppie più amate di Hollywood già nei primi Duemila – e avrebbe un valore stratosferico… Vista sull’oceano, immersa in una delle zone più riservate ed esclusive della Florida, la villa è uno scrigno di eleganza e comfort come poche altre residenze al mondo. Pronti a scoprirla? Partiamo dalle cifre…

Jennifer Lopez

Quanto costa casa di JLo a Miami?

Non è un mistero che Jennifer Lopez ami il lusso sfrenato e le belle case con vista sul mare (vi avevamo già parlato della sua precedente abitazione con l’ex compagno A Rodriguez), ma stavolta sembra aver puntato su una location, se possibile, ancora più esclusiva. Il primo motivo per pensarlo è che avrebbe un valore stimato di quasi 20 milioni di dollari e che, per ogni mese di affitto, la star spenderebbe qualcosa come 130mila dollari! Un costo sicuramente all’altezza delle sue (incalcolabili) fortune… E ora passiamo alla struttura della villa, così come descritta dal sito web realtor.com (che ospita una vetrina per affittarla).

Jennifer Lopez: com’è la villa affittata a Miami?

La villa si sviluppa su due piani ed è passata nelle mani di JLo interamente arredata (da alcuni dei migliori designer, secondo la stampa statunitense). Gli interni si caratterizzano per il dominio del colore bianco, dalle pareti ai mobili, passando per accenti di legno scuro che si alternano nei vari ambienti a comporre uno stile moderno, raffinato ed essenziale.

La casa è composta da 11 camere da letto, 12 bagni con ogni comfort e 3 bagni di servizio, 2 cucine, varie zone living e terrazze con vista sull’Oceano Atlantico. A incorniciare il tutto, una sala da pranzo in cui spiccano quadri d’autore e complementi extra lusso. La villa è quasi interamente dotata di pareti di vetro che si aprono su un grande patio, così da sfruttare la straordinaria luce naturale che investe l’abitazione durante il giorno. All’esterno, un giardino bellissimo interamente protetto per dare alla star tutta la privacy di cui ha bisogno…

Immancabile una grande piscina con vasche idromassaggio, la spa e… una palestra per mantenersi in forma, proprio come piace a Jennifer Lopez! In casa non manca anche un’ala interamente dedicata al lavoro, con uffici separati in cui la diva continua a coltivare i suoi interessi di imprenditrice. Ah, quasi dimenticavamo: ci sono anche 13 posti auto in garage…