Jennifer Aniston ha lanciato sul mercato la sua prima linea di prodotti beauty, LolaVie, che già si preannuncia un successone.

Con la sua “Rachel” in Friends Jennifer Aniston è diventata una vera e propria icona di stile e dagli anni ’90 a oggi i suoi tagli di capelli hanno senza dubbio dettato tendenza. Forse anche per questo motivo l’attrice ha deciso di lanciarsi nel mercato dei prodotti cosmetici creando il brand LolaVie, una linea di cosmetici interamente dedicata alla bellezza dei capelli.

Jennifer Aniston

LolaVie: cosa c’è da sapere sui prodotti di Jennifer Aniston

LolaVie – questo il nome dei prodotti di Jennifer Aniston – è senza dubbio un brand che dice molto sui valori dell’attrice: si tratta di cosmetici per la cura dei capelli interamente realizzati con materie prime di origine naturale e rispettando la sostenibilità per l’ambiente e l’ecologia.

“I nostri prodotti sono realizzati con ingredienti naturali derivati dalle piante, senza parabeni, siliconi, solfati, ftalati e senza glutine… e ovviamente siamo vegani e cruelty-free!”, si legge sul sito dedicato ai prodotti LolaVie, ideati dall’attrice americana. I prodotti Lolavie (come uno spray districante, shampoo e balsamo e un complesso a base di ceramidi per proteggere la cute) sono realizzati con estratti di origine vegetale (i semi di chia e il bambù sono solo alcuni fra gli ingredienti presenti nel loro inci).

I capelli dell’attrice

Il taglio di capelli di Jennifer Aniston è diventato uno dei più “imitati” al mondo, ma lei stessa ha confessato di aver pensato a una linea di prodotti beauty per la cura dei capelli perché con i suoi “sarebbe sempre stata una battaglia”. Jennifer Aniston ha anche svelato di aver chiamato la sua linea di prodotti beauty LolaVie perché la sua canzone preferita è Whatever Lola Wants di Sarah Vaughan.

L’ex moglie di Brad Pitt non è l’unica celebrity ad aver deciso di lavorare nel mondo beauty: prima di lei anche Rihanna e JLo hanno lanciato sul mercato i loro famosi brand di cosmetici.