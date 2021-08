Dopo il successo planetario moltissime star “icone di bellezza” hanno deciso di fondare delle linee cosmetiche: ecco di chi si tratta!

Da Rihanna a JLo passando per Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker, sono tante le star italiane e straniere che hanno deciso di creare una loro linea di make up e skin care, spesso con ottimi risultati. La tendenza ovviamente ha iniziato a diffondersi principalmente all’estero, ma oggi in Italia sono state le showgirl e i personaggi tv che hanno deciso di intraprendere la stessa strada delle colleghe straniere: scopriamo di chi si tratta!

Le star che hanno delle linee cosmetiche

Dopo aver detto addio alla conduzione dell’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha deciso di lanciare una propria linea di prodotti beauty che ha chiamato Luce, una parola che ha per lei un importante significato (e che infatti si è fatta tatuare sul polso). “Desideravo dei prodotti compatibili con i bisogni della pelle, realizzati con ingredienti sicuri e che fossero efficaci, oggi e nel tempo”, ha scritto la conduttrice sul suo blog presentando per la prima volta i suoi prodotti.

Anche Michelle Hunziker ha lanciato una propria linea di cosmetici, ovvero Goovi (che sta per Good Vibes). Oltre ai prodotti make up e ai cosmetici naturali la linea comprenderebbe anche degli integratori alimentari.

“Ho sempre desiderato dei prodotti per la famiglia che rendessero il mio quotidiano più semplice e salutare e che trasmettessero allo stesso positività. Mi sono impegnata in prima persona nello sviluppo dei prodotti Goovi e vado particolarmente fiera del risultato ottenuto”, ha dichiarato la showgirl svizzera presentando per la prima volta i suoi prodotti tramite social.

Rihanna e Jennifer Lopez: le linee di cosmetici

Rihanna è certamente una delle cantanti più famose del mondo, ma anche la sua linea di cosmetici Fenty beauty – complice la sua popolarità – ha riscosso un vero e proprio successone. Lanciata sul mercato nel 2017, Fendi beauty comprende una serie di cosmetici di lusso e prodotti per tutte le tasche. Concentrata specialmente sul tema dell’inclusività, questa linea comprende ben 30 tonalità di fondotinta.

In occasione del suo 50esimo compleanno Jennifer Lopez ha lanciato sul mercato la sua prima linea di cosmetici, JLo Beauty, che ha subito ottenuto grande successo grazie alle tantissime fan della popstar, curiose di conoscere i suoi segreti di bellezza.