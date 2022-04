Salutiamo i classici blue jeans avvitati, soprattutto gli skinny, pronte ad accogliere modelli larghi e comfort.

Le tendenze di questa primavera/estate 2022 stanno attuando una vera e propria rivoluzione in termini di stile, perché c’è un’accesa guerra tra il team belle e comode e il team belle e torniamo ad essere ultra glam, disposte anche a soffrire un po’ per essere seducenti, considerato che i tempi per tornare a respirare un po’ serate danzanti ed eventi sono ormai maturi. Ma la pandemia ci ha cambiato non poco e la moda, che intercetta con attenzione le nostre abitudini in termini di preferenza e costume se ne è accorta da un piccolo e decisivo fattore: i jeans, che da skinny si allargano sempre di più puntando su gambe larghe, vita comfy calzata facile e veloce.

I jeans della primavera/estate 2022: i modelli larghi anni ’90 sono il must have di stagione

La guerra quindi è aperta contro i jeans skinny o pantaloni a sigaretta. Sia chiaro quelli avvolgenti piacciono, Instagram ne è popolato, ma devono essere comodi da indossare: sono i flare, che possono declinarsi in modelli a zampa o semplicemente dritti e modellati sulle nostre norme. Ma per chi invece cerca il massimo comfort i mom fit e baggy, jeans larghi che si possono portare anche risvoltati alla caviglia: questi modelli sono al momento i più ricercati.

Perché la pandemia è complice di tutto ciò? Abbiamo scoperto in questi due anni di stop che i pantaloni della tuta sono così comodi e confortevoli, che sarebbe un sacrificio tornare ad indossare quei jeans strettissimi a cui ci eravamo abituate – spesso anche forzandoci a non mettere quel kilo in più pur di entrarci -, ma soprattutto che abbiamo bisogno di una moda che si costruisca su di noi, sulla varietà del nostro corpo e delle nostro esigenze.

Un’ Anatomy Couture, per dirla con Valentino, che adesso interessa anche il nostro modo di concepire i jeans, che tornano ad ispirarsi ai modelli anni ’90, quando i pantaloni larghi erano la regola. Si ruba così il design dagli anni ’70 con la vita alta – anche se attenzione al ritorno della vita bassa – ma riletta in chiave 90’s alla luce del 2022.

La rivincita del modello straight: lo style attillato non è più di moda

A segnare questo cambio di rotta sono state le vendite di jeans dello scorso anno negli Stati Uniti: il modello straight, a gamba dritta e normale, ha registrato il 33% delle vendite del mercato di abbigliamento femminile, contro il 30% dei modelli skinny. Sembrano dati di differenza minimi, ma secondo gli esperti è particolarmente indicativo per parlare di un cambio di tendenza.

I jeans skinny infatti con il loro design super sexy ha reso il jeans dallo style attillato per ben dieci anni il più amato e ricercato, tanto che pre-pandemia nel mercato delle vendite occupavano ben il 41%. Non sono certo spariti dalla scena del tutto – c’è ancora chi li cerca -, ma sicuramente sono attualmente i meno pop…e comodi in circolazione.

