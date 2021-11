I figli di Alberto e Charlene di Monaco cercano di dimostrarsi forti e allegri durante la festa monegasca.

Si fa sempre più palpabile l’assenza di Charlene di Monaco dal principato. La moglie del principe Alberto è ormai mancante da casa da diversi mesi, a causa di problemi di salute attorno al quale aleggia un alone di mistero. Il consorte Alberto di Monaco non ha mai lasciato trapelare molti dettagli a riguardo, forse per salvaguardare la privacy della famiglia reale.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Fatto sta che a farne le spese più di tutti sono i figli della coppia, Jacques e Gabriella, di soli sei anni. I gemelli hanno presenziato alla messa della celebrazione monegasca, alla quale erano presenti migliaia di persone. Prima della sfilata, fratello e sorella sono apparsi all’uscita della Cattedrale di Monaco e hanno voluto dare un saluto di sostegno alla madre: “Mamma ci manchi, ti vogliamo bene“, riporta l’Ansa.

L’immagine dei due gemelli, accompagnati dalle zie Stéphanie e Caroline ha commosso fortemente la comunità nazionale. A ogni modo, pochi giorni fa Alberto di Monaco ha dichiarato che a breve farà una visita di alcuni giorni alla moglie, ancora in convalescenza post-operatoria. Sempre l’Ansa rileva: “Charlene sta meglio, ma ha bisogno di riposo per recuperare le forze”.