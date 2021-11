L’influencer percorre i corridoi del museo storico insieme al piccolo Leone con la gioia della band torinese.

La citazione del gruppo musicale degli Eugenio in via di Gioia diventa realtà. Qualche settimana fa la band, in occasione dell’assegnazione a Torino degli Eurovision Song Contest 2022, aveva pubblicato un brano molto piacevole per omaggiare il capoluogo piemontese, e in una strofa aveva dichiarato scherzosamente: “Please Ferragni come to visit Musei Egizi cause we wanna be famous like Uffizi“.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Beh, desiderio esaurito. La bionda Chiara Ferragni ha fatto visita, insieme al piccolo Leone, all’importante Museo Egizio di Torino e ovviamente ha pubblicato post e storie sui social, taggando persino la band e mettendo come sottofondo la loro canzone. Ovviamente non è mancata la reazione entusiasta del cantante, che ha pubblicato a sua volta una storia per ringraziare la fashion blogger.

“Non ci posso credere la Ferragni è venuta al Museo Egizio. Stavo guidando e mi son dovuto fermare perché mi avete mandato un sacco di messaggi. E’ ufficiale, Torino, ce l’abbiamo fatta. E’ incredibile“, commenta il cantante. La dichiarazione è riportata dall’Ansa. Non si fa sfuggire l’occasione il Museo del Cinema: “Prossima volta, giro in Mole. Sei invitata a vedere il Museo del Cinema più bello di tutti”.

Ecco il post di Chiara Ferragni su Instagram