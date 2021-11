La popstar pubblica sui social una foto scattata sul set di House of Gucci con una dedica speciale per Adam Driver.

Compie oggi 38 anni l’affascinante attore Adam Driver, protagonista insieme a Lady Gaga della nuova pellicola di Ridley Scott House Of Gucci. I due interpreteranno rispettivamente i ruoli di Maurizio Gucci e della moglie Patrizia Reggiani, mandante del suo omicidio. Il film sarà proiettato nelle sale italiane a partire dal 16 dicembre.

In occasione del suo compleanno, la popstar mondiale Lady Gaga, considerata ormai anche una capace attrice emergente, pubblica un post sul suo profilo Instagram per dedicare al collega e amico un bellissimo augurio: “Questi nella foto siamo io e il mio compagno Adam Driver. Tanti auguri di compleanno a una persona che sono così orgogliosa di conoscere. Nella foto ci vedete durante le riprese di House of Gucci. Spero tu stia trascorrendo il giorno migliore di tutti. Io sono la fortunata attrice che ha avuto la possibilità di imparare e farsi da te ogni giorno. Un saluto anche ai tuoi fans! So perché ti adorano, perché sei il migliore (e anche strambo come me)!”.

Noi non vediamo l’ora di vedere il film, e voi? Qui intanto potete vedere il post di Instagram