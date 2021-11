La coppia di tennisti ha dato alla luce una bellissima bambina e pubblica la foto sui social.

Poche ore fa è venuta al mondo la piccola Flaminia, terzogenita della coppia sportiva formata dai campioni di tennis Fabio Fognini e Flavia Pennetta. A dare la lieta notizia è lo stesso Fabio sul suo account Instagram, che pubblica una foto in cui lo vediamo tenere fieramente in braccio e sorridente la nuova arrivata. Commenta commosso sul post: “Benvenuta piccola principessa“.

In poche ore il post ha superato i 60.000 likes e tra i commenti appaiono gli auguri di moltissime celebrità, tra i quali l’ex capitano dell’A.S. Roma Francesco Totti e il conduttore televisivo Alessandro Cattelan. In corredo c’è anche una bellissima storia, in cui vediamo la foto del braccialetto della bimba e alcune dichiarazioni sempre del tennista: “Flaminia è nata. Mamma e figlia stanno super bene. Flavia, grazie per l’emozione più bella della mia vita“.

La notizia della gravidanza era arrivata questa estate, nel mese di luglio. Ricordiamo che la coppia ha già dato alla luce altri due bambini, Federico di cinque anni e Farah, quasi di due.

Potete vedere qui la tenera foto di padre e figlia