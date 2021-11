Le due popstar dicono stop alla loro relazione, ma continueranno a essere migliori amici.

Sin dall’inizio della loro storia cominciata nel 2019, tutti abbiamo amato la coppia formata dalle popstar Shawn Mendes e Camila Cabello. I due cantanti si sono incontrati per la prima volta nel 2014, nel concerto di apertura del cantante texano Austin Mahon, suggellando poi la loro collaborazione artistica e affinità sentimentale con il brano Señorita.

Li abbiamo visti apparire in pubblico sempre insieme, giovani e felici più che mai. Tuttavia, dopo quasi tre anni di convivenza, Shawn Mendes e Camila Cabello hanno deciso di porre fine alla loro storia, per motivi non chiari, lasciando a bocca asciutta tutti i loro fan.

La notizia è stata annunciata da entrambi i loro profili social con l’intento di tranquillizzare i più sconvolti: “Ciao ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione”, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai . Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn“, come riporta Oggi.

Cosa ne pensate di questa rottura? Riusciranno a rimanere amici dopo una storia così intensa?