Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la “panciotta” a 9 mesi dal parto

Il messaggio body positivity di Jacqueline Luna Di Giacomo che ha scelto di mostrare il proprio fisico a nove mesi dal parto.

Solamente pochi giorni fa, Jacqueline Luna Di Giacomo aveva stupito tutti con una bellissima dedica al piccolo Enea, il suo primo figlio. Adesso, dopo circa 9 mesi dal parto, la donna, fidanzata del cantante Ultimo, ha deciso di mandare a tutte le mamme un bellissimo messaggio di body positivity, mostrando, in parte, quella che lei stessa ha chiamato “panciotta“.

Jacqueline Luna Di Giacomo: il fisico dopo il parto

Seguitissima da oltre seicentomila persone su Instagram, Jacqueline Luna DI Giacomo è solita pubblicare dei contenuti molto gioiosi e momenti di vita quotidiana. Nell’ultimo periodo, come anticipato, non è mancato anche un piccolo video con dedica al suo primogenito, Enea, avuto con il cantante romano Ultimo.

Jacqueline Luna Di Giacomo – www.donnaglamour.it

Adesso, la ragazza ha deciso di mostrarsi a livello fisico con tanto di “zoom” sul ventre a circa nove mesi dal parto: “Piccolo appunto: la mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa…”, ha detto la Di Giacomo nelle sue stories Instagram. “La amo per ciò che mi ha permesso di fare. Mi alleno 2/3 g a settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto…”.

Il messaggio alle mamme

Nella sua storia Instagram, la ragazza ha quindi proseguito rivolgendosi a tutte quelle mamme che magari faticano a ritrovare la forma ottimale dopo la gravidanza: “Mamme vi leggo. Ognuna ha suo tempo: ricordate!!!“, ha sottolineato la brava e bella Jacqueline. “Dipende da età, stile di vita e tantissimi altri fattori. Ricordate di amare il vostro corpo perché vi ha permesso di creare un’altra vita!! CHE FOLLIA DAIIIIIII So che il cambiamento fa paura, ma il tempo e la dedizione porteranno risultati! Non vivetevi male i primi mesi di vita pensando a quello che non che non vi piace… Godeteveli (per quel che si può)”, ha concluso la ragazza con un bellissimo messaggio positivo.