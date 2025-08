Hulk Hogan soffriva di leucemia linfatica cronica: svelata la vera causa della morte a una settimana dal decesso.

A una settimana dalla scomparsa di Hulk Hogan, leggenda indiscussa del wrestling mondiale, emergono dettagli drammatici che svelano una verità taciuta per anni. Il celebre lottatore, il cui vero nome era Terry Bollea, è deceduto il 24 luglio 2025 all’età di 71 anni. Inizialmente si era parlato di un arresto cardiaco come causa ufficiale, ma un documento medico divulgato nei giorni scorsi ha rivelato che Hogan lottava in silenzio contro una leucemia linfatica cronica (CLL).

La diagnosi tenuta nascosta e le complicazioni cardiache

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, il referto ufficiale precisa che Hulk Hogan è morto per un infarto acuto del miocardio, ma soffriva anche di fibrillazione atriale, una condizione che può peggiorare drasticamente il quadro clinico.

Hulk Hogan's cause of death, private cancer battle revealed after WWE icon died at 71 https://t.co/1MH2U9at5r — Los Angeles Times (@latimes) July 31, 2025

La combinazione di queste due gravi patologie spiega in modo più completo l’improvvisa scomparsa dell’ex star della WWE.

La leucemia linfatica cronica, come spiegato dalla Mayo Clinic, è una forma di tumore del sangue a lenta evoluzione che può restare silente per anni. Tuttavia, indebolisce progressivamente il sistema immunitario e può rendere più rischiosi eventuali interventi d’emergenza.

Hogan non aveva mai parlato pubblicamente della sua condizione, mostrando sempre un’immagine forte e combattiva.

L’ultimo giorno di Hogan e l’addio della famiglia

Il 24 luglio, Hogan è stato trasportato d’urgenza in un ospedale della Florida in seguito a una chiamata al 911 per un sospetto arresto cardiaco.

All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il dipartimento di polizia di Clearwater ha confermato l’intervento. Pochi giorni dopo, è stata autorizzata la cremazione del corpo.

La notizia ha scosso milioni di fan in tutto il mondo. Oltre alla sua carriera sul ring, Hulk Hogan era noto anche per le apparizioni cinematografiche, tra cui il ruolo in Rocky III.