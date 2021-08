Il quartetto Jacobs, Tortu, Patta, Desalu porta a casa l’ennesima medaglia italiana nell’atletica leggera

Arriva il decimo oro italiano, stavolta nella staffetta 4×100. Il detentore del record europeo Marcell Jacobs con Filippo Tortu, Lorenzo Patta ed Eseosa Desalu ha fermato il cronometro a 37″50. Appena un centesimo sopra i britannici secondi e due decimi meglio dei canadesi terzi. Un altro record personale per la rappresentativa olimpica italiana che mai aveva fatto così bene in questa disciplina. È il quinto oro olimpico a Tokyo 2020 per l’Italia nell’atletica leggera.

