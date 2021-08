La rappresentativa italiana chiude i conti alle Olimpiadi di Tokyo superando il record di 36 medaglie

10 ori, 10 argenti e 20 bronzi: un totale di 40 medaglie. È record di sempre per l’Italia alle Olimpiadi, che conferma un’annata stellare per lo sport italiano, insieme alla vittoria dell’Europeo di calcio. A Tokyo è stato superato il precedente record stabilito in due diverse Olimpiadi: a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960. Sono state 19 le diverse discipline che hanno visto almeno un atleta italiano andare a medaglia. Ben 5 ori provengono dall’atletica. Nel medagliere finale l’Italia si è piazzata decima a livello mondiale, a pari merito con Germania e Francia per numero di ori, ma con più medaglie conquistate complessivamente.

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha commentato: “È la prima volta che l’Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara dei Giochi e questo è un record assoluto che al massimo si può eguagliare. È una Italia multietnica e super integrata. Abbiamo portato per la prima volta atleti provenienti da tutte delle regioni e province autonome d’Italia e portato atleti nati in tutti e cinque i continenti”