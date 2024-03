Qual è il significato di Iris (tra le tue poesie) di Biagio Antonacci? La canzone è una profonda e sincera dichiarazione d’amore.

Considerata una delle canzoni più belle e profonde di Biagio Antonacci, Iris (tra le tue poesie) è uscita oltre vent’anni fa. Un testo che è una dichiarazione d’amore, accompagnato da una musica estremamente delicata. Scopriamo il significato del brano.

Iris (tra le tue poesie) di Biagio Antonacci: il significato della canzone

Uscita nel 1998, Iris (tra le tue poesie) di Biagio Antonacci è contenuta all’interno dell’album Mi fai stare bene. Come raccontato più volte dallo stesso cantante, i suoi brani traggono sempre ispirazione da una figura femminile e anche questa canzone non fa eccezione. E’ una dichiarazione d’amore ad una donna di nome Iris, entrata in punta di piedi nella vita del protagonista e diventata in breve tempo il suo unico punto di riferimento.

“Quanta vita c’è, quanta vita insieme a te

tu che ami e, tu che non lo rinfacci mai

e non smetti mai di mostrarti come sei“.

Il protagonista di Iris (tra le tue poesie) è molto innamorato della donna che ha al suo fianco, al punto di voler conoscere ogni aspetto di lei, perfino i profumi che respirava prima del loro incontro.

“Il mio nome dillo piano

lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicino

la tua voce, mi arriva, suona come un’onda che mi porta il mare“.

Un amore profondo, intenso, che ha sconvolto l’esistenza del protagonista. Per la prima volta, infatti, si sente pronto a dire “ti amo“. Due parole che prima di allora non aveva rivolto a nessuna donna. Sul finire di Iris (tra le tue poesie) c’è una richiesta che suona quasi come una supplica: “Se questo ti piace rimani con me“.

Ecco il video di Iris (tra le tue poesie) di Biagio Antonacci:

Iris (tra le tue poesie): il testo della canzone

Iris tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me

le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là

dimmi dove, dimmi come…

