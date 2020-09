Apple sta per svelare le caratteristiche dell’iPhone 12: quando esce? E quale sarà il prezzo? Scopriamo tutto sull’ultimo gioiellino dell’azienda di Palo Alto.

Ogni anno la stessa storia: si aspetta l’uscita del nuovo iPhone! Questa volta è il turno dell’iPhone 12, che sarà presentato il 15 settembre alle 10 negli Stati Uniti, che corrispondono alle 19, ora italiana. Si potrà assistere all’evento, totalmente virtuale causa Covid, semplicemente tramite il link offerto da Apple. Nonostante le ore siano davvero contate, qualche indiscrezione sul nuovo gioiellino dell’azienda sembrano essere sfuggite. Anche tu vuoi sapere tutto, e in anteprima, sull’iPhone 12? Allora sei nel posto giusto!

Nuovo iPhone

Il design dell’iPhone 12 e l’uscita

Martedì 15 settembre il produttore presenterà tutta la gamma: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e anche una novità, l’iPhone 12 Max. Tuttavia, a causa dei ritardi dovuti alla pandemia, è molto probabile che non verrà rilasciato sul mercato prima del mese di ottobre. Ipotesi e indiscrezioni pensano che l’intera gamma verrà fatta uscire in due blocchi: i modelli basi dal 12 ottobre mentre i Pro e Max non prima di novembre.

Nell’attesa gustiamoci le linee dello smartphone, su cui si discute da ben prima che venisse decisa la data della presentazione. L’iPhone 12, o modello base e meno costoso, dovrebbe avere un display da 5,4 pollici per poi salire con il 12 Max e il 12 Pro da 6,1 pollici e infine l’iPhone 12 Pro Max, con schermo da 6,7 pollici.

Le anticipazioni parlano di un telaio riprogettato in metallo, ma questa volta con i bordi piatti e non arrotondati. Il riconoscimento facciale rimane nella parte frontale mentre lo schermo dovrebbe essere OLED per tutti e 4 i modelli. Infine, sempre per parlare di linee e design, ci dovrebbero essere due fotocamere per 12 e 12 Max e una terza per il Pro e Pro max (proprio come per la versione precedente)

iPhone 12: caratteristiche tecniche e fotocamera

Come per l’iPhone 11 ci sarà un sistema di ricarica wireless e tutti e 4 i modelli saranno resistenti all’acqua. Le fotocamere, su cui Apple continua a puntare molto, sembra che non deluderanno neanche questa volta. In tutte e quattro le versioni si parla di 2 obiettivi da 12 MegaPixel (uno standard e uno ultragrandangolare). Nei modelli Pro si aggiungerà invece un teleobiettivo sempre da 12 MegaPixel con zoom migliorato rispetto all’11 (raggiunge i 3x rispetto ai 2x della versione precedente).

Ultima novità per le fotocamere: integrato nel Pro e Pro Max, ci saranno 4 sensori e lo scanner LIDAR presente già nell’ultima versione dell’iPad dell’azienda. Questo tipo di scanner permette di calcolare la distanza tra gli oggetti in uno scatto fotografico per attuare una ricostruzione tridimensionale dell’ambiente.

Infine parliamo di processore e memoria RAM: il processore sarà per tutti e 4 i modelli il nuovo Apple A14, la RAM in invece sarà probabilmente 4 GB per i modelli base e 6 GB per i Pro.

Quanto costa iPhone 12? Il prezzo

L’ultima incognita, e la più spinosa, ahimè è il prezzo. Le certezze qui si trasformano in ipotesi perché, anche se sappiamo che la qualità è sempre altissima e le novità sono davvero tante (anche possibilità di connettersi con il 5G nel prossimo futuro), quando si parla di soldi non si è mai troppo sicuri.

Alcune indiscrezioni, naturalmente non verificate, parlano di un prezzo stabile nella fascia alta e di una riduzione del costo invece per quanto riguarda il modello base più economico. Si parla di 649 dollari per l’iPhone 12, 749 per il Max, 999 per il Pro e 1099 per il Pro Max.

E l’Apple Watch? Potremmo dover ancora aspettare.