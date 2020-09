Le sfide e le challenge corrono su Tik Tok il social preferito dagli adolescenti. Ultima tendenza è la Benadryl Challenge: sfida pericolosa e che fa tremare i genitori di tutto il mondo.

Non di rado spopolano su Tik Tok, il social preferito dagli adolescenti, delle challenge che diventano poi virali in tutto il mondo. Se prima sulla piattaforma veniva caricano essenzialmente video di musica e di balletti, adesso è sempre più frequente imbattersi in vere e proprie sfide. Alcune di queste, inoltre, si presentano come challenge innocue, spesso anche divertenti, altre invece sembrano essere davvero pericolose. È il caso della Benadryl Challenge che sta coinvolgendo sempre più ragazzini americani e non solo.

Benadryl Challenge: cos’è e quali sono i rischi

Ve la ricordate la Blue Whale o la Pod Challenge? Solo qualche anno fa, infatti, questi due nomi erano diventati per i genitori un vero e proprio incubo. Molti adolescenti, per pura imitazione, avevano cominciato a sottoporsi a prove di coraggio che possono mettere in pericolo la loro stessa vita.

Ma in cosa consiste la Benadryl Challenge? Va subito specificato che il Benadryl è un antistaminico e viene utilizzato, nella maggior parte dei casi, da chi soffre di allergie. Questo farmaco, inoltre, prescritto sotto consiglio medico, causerebbe delle allucinazioni ma se assunto in dosi eccessive – più di quelle consigliate sul bugiardino del farmaco – può portare perfino al coma e se non preso in tempo alla morte.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tiktok/

Benadryl Challenge: una 15enne vittima della challenge

Qual è lo scopo della Benadryl Challenge? Quello di filmare gli effetti delle allucinazioni, una delle controindicazioni del farmaco. Come riportato anche dal Daily Mail, inoltre, in America una 15enne è rimasta vittima di questa assurda sfida.

In Texas, invece, sarebbe salito a tre il numero dei giovanissimi ricoverati in ospedale, a causa dell’assunzione di questo farmaco. Sull’argomento, inoltre, si è espresso anche il direttore dell’Oklahoma Center for Poison and Drug Information che ha ammesso:

“Grandi quantità di Benadryl possono causare convulsioni e, in particolare, problemi al cuore. Il cuore tende ad andare fuori ritmo e non pompare il sangue in modo efficace. Può causare qualcosa di potenzialmente letale”.

Anche la casa farmaceutica Johnson & Johnson ha deciso di lanciare un messaggio nei confronti dei più giovani:

“Si tratta di una moda estremamente preoccupante e pericolosa. Dovrebbe essere fermata immediatamente”.