Sulla mia pelle è il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefani Cucchi: a interpretare il ragazzo ucciso a Roma nel 2009 è Alessandro Borghi.

Il caso della morte di Stefano Cucchi è stato uno dei casi di cronaca che più hanno fatto discutere degli ultimi anni. Al giovane geometra ucciso a Roma nel 2009 mentre era sottoposto a custodia cautelare sono state dedicati diversi canzoni ma anche alcuni documentari: tra le opere di maggior impatto che raccontano gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi c’è il film Sulla mia pelle. Uscita nel 2018, la pellicola è stata diretta da Alessio Cremonini e ha aperto anche la sezione Orizzonti della 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Sulla mia pelle: la trama e i premi

Come detto, Sulla mia pelle racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi da quando, in una sera di ottobre del 2009, fu trovato il possesso di alcune sostanze stupefacenti e portato in una stazione dei Carabinieri. Da quel momento per il geometra è iniziato un vero e proprio calvario, una storia di violenze subite che hanno portato alla sua morte.

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi: si è aggiudicato tre premi alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ma si è anche aggiudicato quattro David di Donatello, tre Ciak d’Oro e quattro premi al Bobbio Film Festival.

Sulla mia pelle: il cast del film

A interpretare il ruolo di Stefano Cucchi è Alessandro Borghi: la sua interpretazione è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, come dimostrano i vari premi vinti. Jasmine Trinca interpreta invece Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano che per anni si è battuta perché fosse fatta giustizia per suo fratello.

Nel cast del film sono inoltre presenti Max Tortora, Milvia Marigliano, Andrea Lattanzi, Tiziano Floreani, Orlando Cinque, Mauro Conte, Andrea Ottavi, Walter Nestola e Gaetano Aronica.

