Ecco tutto quello che c’è da sapere su, Away la serie Tv con Hilary Swank che ha esordito su Netflix il 4 settembre: anticipazioni, trama e cast.

E’ Away una delle novità del mese di settembre 2020 di Netflix: i dieci episodi della prima stagione della serie TV fantascientifica sono stati rilasciati sulla celebre piattaforma streaming venerdì 4 e hanno subito incuriosito gli abbonati. La serie è stata scritta da Andrew Hinderaker che, per lo sviluppo della storia, ha tratto ispirazione da un articolo pubblicato sulla rivista Esquire. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie Tv.

Away: anticipazioni e trama della serie Tv

La storia narrata in Away ha come protagonista l’astronauta statunitense Emma Green che deve lasciare il marito e la figlia adolescente, in un momento delicato, per guidare una spedizione internazionale su Marte della durata di tre anni.

La spedizione si rivelerà ben presto più complicata del previsto: non solo per la distanza da casa e per la dolorosa scelta di lasciare la propria famiglia per un arco di tempo così lungo, ma per i rapporti che via via si fanno sempre più complicati tra i vari astronauta impegnati nella missione.

Hilary Swank

Away: location e cast della serie Tv

La protagonista principale di Away, l’astronauta Emma Green, è interpretata da Hilary Swank, una vera e propria star di Hollywood. Basti pensare che nella sua carriera Hilary Swank ha vinto due Premi Oscar alla Miglior attrice: il primo nel 2000 per Boys Don’t Cry, il secondo nel 2005 per Million Dollar Baby.

Nel cast della serie Tv sono poi presenti anche Josh Charles, Talitha Bateman, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Mark Ivanir e Vivian Wu.

Le riprese dei dieci episodi della serie TV si sono svolte dal 16 agosto 2019 al 5 febbraio 2020: la location principale utilizzata da regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori è North Vancouver, in Canada.