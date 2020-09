Un gesto emozionante per l’anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre: i Vigili del Fuoco protagonisti in tutta la Nazione.

11 settembre 2001: una data che non potrà mai essere dimenticata, dove centinaia di vite sono state distrutte nello schianto degli aerei sulle Torri Gemelle e al Pentagono. Per omaggiare i caduti dell’11 settembre i Vigili del Fuoco di tutti gli Stati Uniti d’America hanno deciso di alzarsi presto, prendere tutta l’attrezzatura e iniziare a fare le scale, quelle scale delle torri che tanti hanno salito e altrettanti non sono riusciti più a scendere.

Torri Gemelle di New York

Il tributo dei Vigili del Fuoco ai caduti

Il messaggio e tributo ai caduti sembra essere diventata una tradizione, con partenza esattamente alle 8:46 del mattino dell’11 settembre. L’orario non è scontato, in quella stessa ora infatti il primo aereo dirottato dai terroristi si schiantava sulle Torri Gemelle e l’incubo iniziava.

In cosa consiste il tributo che si ripete ogni anno? Poco prima delle 9 del mattino centinaia di Vigili del Fuoco vestiti con l’uniforme e caricati di tutta l’attrezzatura antincendio hanno iniziato a salire le scale: in palestra, negli stadi, all’interno di edifici pubblici e non solo. L’obiettivo? Fare 110 rampe di scale per onorare i 343 Vigili del Fuoco che hanno dato la vita quel giorno, per salvare più persone possibili.

La tradizione delle 110 rampe di scale va avanti da anni: una delle ultime testimonianze che ha ricevuto più di mezzo milione di like era arrivata nel 2018, dalla palestra Planet Fitness in Georgia. In un video una giovane che si stava allenando ha ripreso i Vigili del Fuoco mentre facevano le rampe di scale su uno degli attrezzi predisposti per gli esercizi cardio.

Perché 110 rampe di scale l’11 settembre?

Secondo la National Fallen Firefighters Foundation la tradizione va avanti dal 2005. Ma perchè proprio 110 rampe di scale? Ha uno scopo preciso: ovvero quello di simulare la distanza percorsa, dai Vigili del Fuoco caduti, per percorrere l’interno del World Trade Center e cercare di portare in salvo più vite possibili.