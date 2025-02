Instagram si arricchisce con 5 nuove funzioni per i messaggi: dalla traduzione alla musica

Instagram lancia cinque nuove funzioni per i messaggi: dalla traduzione in 99 lingue alla musica da condividere senza link.

Instagram diventa sempre più completo grazie alle nuove funzioni per i messaggi direct. Meta, per facilitare la comunicazione tra gli utenti, ha inserito cinque nuove azioni che saranno super gradite: tra queste c’è anche quella che consente di inviare musica senza l’utilizzo di link esterni.

Instagram: 5 nuove funzioni per i messaggi direct

Fino a oggi, il servizio di messaggistica di Instagram era piuttosto limitato. Finalmente, Meta ha deciso di inserire cinque nuove funzioni che andranno a migliorare lo scambio dei messaggi direct tra gli utenti. Una vera e propria evoluzione, che parte dalla possibilità di pianificare i DM con ben 29 giorni di anticipo. Che sia un compleanno o qualsiasi altra ricorrenza o motivo, basta tenere premuto il tasto di invio e, quando richiesto, indicare data e orario per la consegna.

Un altro grande passo avanti, che facilita la comunicazione con le persone di lingua diversa dalla propria, è la traduzione in tempo reale. Instagram mette a disposizione ben 99 lingue differenti. Per utilizzare la funzione bisogna premere a lungo sul messaggio fino a quando non esce la schermata con le varie opzioni, tra cui Traduci.

Le belle notizie non sono finite qui, ma proseguono con la possibilità di inviare musica a tutti i contatti. Invece che utilizzare link esterni o altre app, basta aprire il tab degli adesivi, toccare l’icona Musica, scegliere la canzone e condividerla nei messaggi.

Instagram: nuove funzioni anche per le chat di gruppo

Infine, tra le nuove funzioni di Instagram ne troviamo due che riguardano le chat di gruppo. La prima facilita l’inserimento delle persone, grazie alla condivisione di un codice QR personalizzato. Basta accedere alle impostazioni dei messaggi e generare il link d’invito. Infine, per evitare la dispersione di direct importanti, IG consente la possibilità di fissare in alto fino a 3 contenuti. Non dovete fare altro che cliccare a lungo sul messaggio da spostare a inizio conservazione e selezionare Fissa.