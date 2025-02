Cosa significa slayare: origine e significato del termine virale sui social

Cosa significa slayare? Ecco dov’è nato e cosa significa il termine diventato virale sui social, soprattutto su TikTok.

Da qualche tempo, ormai, slayare è diventato un termine di uso comune. Mentre per i giovani è una parola quotidiana, per le generazioni più vecchie è semi sconosciuta. Vediamo cosa significa, perché è entrata di diritto nella comunicazione colloquiale e in quali circostanze si usa.

Origine : dall’inglese;

: dall’inglese; Quando si usa : per identificare un lavoro straordinario o una persona che eccelle in qualcosa.

: per identificare un lavoro straordinario o una persona che eccelle in qualcosa. Lingua : inglese;

: inglese; Diffusione: globale.

Cosa significa slayare e perché si usa

Il neologismo slayare viene dal verbo inglese to slay, che si traduce con uccidere, ammazzare. In senso figurato, però, ha un significato molto diverso. Si usa, infatti, per indicare quando una persona, durante una discussione, distrugge verbalmente l’interlocutore. Pertanto, si potrebbe tradurre anche con dominare o prevalere.

Nel linguaggio dei giovani di oggi, però, slayare si utilizza per riferirsi a un lavoro straordinario, a un soggetto che eccelle in qualcosa o a una performance impressionante. Per fare un paragone con una parola italiana, possiamo pensare al verbo spaccare, usato (spesso abusato) nella forma gergale per descrivere situazioni o persone degne di nota.

Come accaduto con delulu, slayare è un termine nato sui social, TikTok in primis, e pian piano è entrato nel linguaggio comune, specialmente in quello delle ultime generazioni. Perfino Treccani ne ha riconosciuto l’importanza, facendolo entrare di diritto nel suo vocabolario.

Esempi d’uso

Dopo aver visto cosa significa slayare, è bene fare qualche esempio d’uso in modo da avere ancora maggiore chiarezza sul suo utilizzo.

“Continuate a slayare ragazzi!”.

“Se continuate a slayare così arriverete in alto”.

“Slayare non è semplice, ma noi ce la faremo”.

A differenza di slay, che si utilizza anche come semplice esclamazione, slayer è sempre accompagnato da altre parole che rafforzano il suo significato.