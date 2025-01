Instagram lancia Edits: come funziona e quando esce

Instagram lancia una nuova applicazione: si chiama Edits e promette di soddisfare gli utenti. Vediamo come funziona e quando esce.

Sulla scia di TikTok che ha lanciato l’app di editing CapCut, Instagram annuncia l’arrivo di Edits. Si tratta di una nuova applicazione che permetterà agli utenti più esigenti, creator in primis, di creare video all’avanguardia e avere a disposizione strumenti che consentiranno loro di distinguersi.

Instagram lancia Edits: come funziona la nuova app

Adam Mosseri, Ceo di Instagram, ha annunciato l’arrivo di Edits, una nuova applicazione che consentirà agli utenti di fare editing video su tutti gli smartphone. L’app nasce per “fornire i migliori strumenti possibili per i creator“, ma non può essere etichettata come semplice editor. Garantisce, infatti, una vera e propria suite completa di tutto ciò di cui si ha bisogno.

Dalla scheda d’ispirazione alla gestione delle idee, passando per la fotocamera avanzata e la dashboard di analisi in tempo reale: Edits offrirà molte funzioni. Oltre a essere uno spazio dove organizzare progetti, raccogliere idee e trovare spunti creativi, offrirà ogni tipo di effetto di editing grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Inoltre, garantisce un’ottima qualità delle riprese, la condivisione dei contenuti con gli amici e l’esportazione su Instagram.

Quando esce Edits, la nuova app di Instagram

La nuova app di Instagram consentirà di creare video fino a dieci minuti, con una risoluzione massima di 1080p. Molto probabilmente, il lancio di Edits non è casuale, visto che arriva in un momento che vede TikTok traballare in America. Strategie di Mosseri & Co. a parte, l’applicazione è già disponibile in preordine gratuito sull’App Store di iOS, con data di uscita fissata per il 13 marzo 2025. Gli utenti di Android, invece, dovranno aspettare ancora un po’ perché ancora non è stato annunciato un giorno certo per il rilascio ufficiale.