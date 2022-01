In una strada del Bresciano, si è consumata una tragedia: 5 ragazzi si sono schiantati con la vettura su un camion e sono morti nell’impatto.

Dennis Guerra, 19 anni, Imad El Harram e Imad Natiq, 20 anni, Salah Natiq, 22 anni, e Irene Sala, di 17 anni. Tutti morti in seguito all’impatto con un camion, nel Bresciano. Dopo una grigliata i ragazzi dovevano incontrarsi con altri amici ma non sono mai arrivati a destinazione. Nessuno di loro, dalle prime indagini, aveva la patente.

Tragedia a Bresciano, ecco le prime ricostruzioni

Come riporta TG Com 24: “Le verifiche su chi fosse il conducente sono ancora in atto. “Non ci hanno detto ancora chi guidasse, ma mio figlio non aveva la patente, neanche suo cugino né l’amico”, ha confermato il padre di Salah Natiq. Le giovani vittime abitavano con le famiglie tra Vestone, Sabbio Chiese, Preseglie e Villanuova sul Clisi. Lo schianto è avvenuto sabato sera, dopo una grigliata tra amici Sabbio Chiese: i giovani erano diretti a Brescia per incontrarsi con altri ragazzi nei pressi della stazione. Non è ancora chiaro come mai il proprietario dalla macchina, che è sopraggiunto poco dopo il tragico schianto, si trovasse su un’altra auto. La polizia continua a indagare per fare luce su alcuni punti ancora poco chiari.“

